Topolino in refettorio e palestra: sospesa attività scolastica

BRINDISI – Sospesa oggi l’attività scolastica dell’istituto comprensivo del quartiere Bozzano, in seguito alla scoperta della presenza di almeno un topo domestico, rivelata dagli escrementi invenuti nella sala refettorio e in palestra. Il dirigente scolastico Girolamo D’Errico ha subito bloccato l’invio in sede del pasto al centro di cottura ed ha comunicato la situazione all’ufficio competente del Comune di Brindisi, chiedendo un intervento di derattizzazione.

Bambini a casa con la famiglia per il pranzo, dunque (il plesso di Bozzano accoglie una scuola dell'infanzia e una primaria), e attesa per sapere quando sarà possibile tornare a scuola: se già domani martedì 22 ottobre, o se bisognerà attendere ulteriormente. Tutto dipende dall’esecuzione dell’intervento di derattizzazione e dal tipo di derattizzazione stessa. Intanto il piccolo roditore si è fatto vivo anche in sala insegnanti, ed è stato possibile stabilire che non si tratterebbe di un ratto.