Occupazioni abusive, il prefetto insedia la cabina di regia

BRINDISI - La questione delle occupazioni abusive di alloggi popolari è stata al centro delle riunioni di Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, presiedute dal prefetto Umberto Guidato. L’azione della Prefettura si è sviluppata lungo due direttrici: la prevenzione di nuove occupazioni, per la quale sono state indicate alle amministrazioni le misure più adeguate a prevenire le infiltrazioni in immobili abbandonati, e l'esecuzione delle ordinanze di rilascio emesse dalla magistratura o su richieste di Arca Sud Salento (ex Iacp). E' stata inoltre istituita la prevista cabina di regia, insediatasi oggi 29 ottobre, per l'esame delle situazioni di fragilità documentate, per le quali i soggetti interessati non siano stati in grado di reperire autonomamente una situazione alloggiativa alternativa. L'attività della cabina di regia, “che consolida la collaborazione inter istituzionale anche come opportunità di confronto e di acquisizione di maggiori elementi di conoscenza al fine di un'attività adeguata alle singole situazioni”, si è quindi aggiornata per proseguire il lavoro intrapreso.