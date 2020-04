Contagi in calo in Puglia ma nel Brindisino altri 11 casi e 3 decessi

BRINDISI - Salgono a 428 i casi di positività al Covid-19 (consulta il grafico sull'andamento dei contagi) così come da bollettino odierno della regione Puglia dove sono stati registrati 1.640 test e sono risultati positivi 74 casi, così suddivisi: 16 nella Provincia di Bari, 15 nella Provincia Bat, 11 nella Provincia di Brindisi, 24 nella Provincia di Foggia, 1 nella Provincia di Lecce e 7 nella Provincia di Taranto.

Nella provincia di Brindisi sono decedute tre persone, fra cui due ospiti della Rssa "Il Focolare" di Brindisi. Si tratta di un uomo nato nel1922 che si trovava ancora all'interno della struttura e di una donna del 1944 che nei giorni scorsi era stata trasferita all'ospedale Perrino. Le vittime di oggi sono così suddivise: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia Bat e 3, appunto, in provincia di Brindisi. In totale le vittime pugliesi dall'inizio dell'emergenza sono 299.

Sale il numero dei pazienti guariti che ora ammonta a 334. Per quanto riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza, invece, sono stati effettuati 36.158 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.258 così divisi: 1.029 nella Provincia di Bari, 330 nella Provincia di Bat, 428 nella Provincia di Brindisi, 780 nella Provincia di Foggia, 427 nella Provincia di Lecce, 235 nella Provincia di Taranto, 25 attribuiti a residenti fuori regione e 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.