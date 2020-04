Cambio di dirigente al commissariato di polizia di Ostuni

OSTUNI – Decisi i movimenti dei funzionari della Polizia di Stato per il mese di marzo 2020. Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, da registrare l’assegnazione alla Questura di Matera del vicequestore aggiunto Gianni Albano, che conosce bene quella provincia per aver diretto in passato il commissariato di Pisticci.

Il vicequestore Albano lascia pertanto la direzione del Commissariato di Ostuni, che ha retto negli ultimi anni conseguendo importanti risultati nella repressione delle attività di spaccio degli stupefacenti, nell’incremento del controllo del territorio, nelle indagini sui reati contro il patrimonio e su alcuni casi di omicidio.

Ostuni, importante e gettonato polo turistico della Puglia, non è tuttavia un’area di facile gestione dal punto di vista della criminalità, che presenta ancora settori collegati ad organizzazioni più estese e a traffici con l’area balcanica. A misurarsi con questa situazione, anche avvalendosi di recenti assegnazioni di nuovo personale al commissariato, sarà il vicequestore aggiunto Andrea Toraldo, proveniente dal IX Reparto Mobile di Bari.

