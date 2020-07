“Cambio di rotta”: la canzone rock sul coronavirus. Videoclip girato nel Brindisino

OSTUNI - Le bellezze di San Vito dei Normanni e Ostuni sono lo scenario del nuovo videoclip musicale del Rocker Mister Pipoli, le cui riprese si sono concluse martedì 14 luglio. Il nuovo videoclip dell’inedito “Cambio di rotta”, realizzato dal videomaker regista Giovanni Fazio di Bari, uscirà sul web a fine agosto. L’album “Cambio di rotta” nasce con la collaborazione del maestro Alberto Graziani di Voghera chitarrista, compositore arrangiatore e produttore esecutivo che in passato aveva curato il precedente album del Rocker Pugliese intitolato Adrenalina Pura.

Il singolo “Cambio di rotta” dal titolo omonimo a cui seguirà l'intero album in uscita a Natale. “Questo lavoro è nato di getto sull'onda emotiva di questo periodo di quarantena. Scrivere nuovi brani è stata una reazione forte coraggiosa e propositiva in un momento strano in cui tutto va ripensato”. Spiega l’autore.

Cambio di rotta è una canzone rock sul coronavirus che raccoglie le sfide del mondo dopo questa crisi e guarda al futuro con quel coraggio e quella spregiudicatezza tipici del Rock’n’Roll.

Giuseppe Pipoli in arte Mister Pipoli ha iniziato la sua carriera artistica nel 1989 con la partecipazione al Festival degli Sconosciuti ad Ariccia, nel 2011 ha partecipato alle finali del programma XFactor, nel 2012 è stato eletto personaggio del Talent Up di Sanremo. Nel 2014 ha ottenuto un secondo posto Nazionale su Sf radio con l'inedito “Era ora” tratto dal suo primo album Confusionario Caotico. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo Rock con il maestro Alberto Graziani Nel 2020 ha partecipato alle finalità Nazionali di Casa Sanremo

Gallery