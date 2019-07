Nuova segnaletica e nuovi contatti online per la Capitaneria

BRINDISI – In aggiornamento, con la piena collaborazione dei settori preposti del Comune di Brindisi, la segnaletica pubblica cittadina per ciò che riguarda l’indicazione degli uffici e servizi della Capitaneria di Porto: sede principale al lungomare Regina Margherita 1, sede distaccata in via Regina Giovanna di Bulgaria, all’interno della ex Stazione marittima, e Caserma Unità Navali all’interno dell’area doganale del Seno di Levante del porto interno.

L’esigenza di integrare e aggiornare la segnaletica preesistente si è resa necessaria a seguito del lungo lasso temporale trascorso dalle ultime installazioni, e in considerazione del maggior incremento delle attività estive istituzionali in favore della collettività, per cui ora l’utenza, specie quella non brindisina, sarà più agevolata nel raggiungere gli uffici della Capitaneria, che si ricorda sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle 8.30 alle 11.30, con rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì (non festivi) dalle 15 alle 16.30.

Altra novità è l’avvenuta attivazione di un servizio di messaggistica istantanea anche da cellulare, utilizzando come recapito diretto lo 0831 590219 della Sala Operativa Unificata, cui poter inviare in tempo reale la propria posizione geo referenziata oppure eventuali foto da parte dei segnalanti a supporto di eventuali segnalazioni.

Tutti gli altri contatti: centralino 0831521022 – 0831521023; e-mail Istituzionale inbox.cpbrindisi@mit.gov.it; Pec cp-brindisi@pec.mit.gov.it; sito web www.guardiacostiera.gov.it/brindisi; Sala Operativa so.cpbrindisi@mit.gov.it; numero blu di emergenza in mare 1530 (solo per situazioni concrete ed attuali di pericolo). Come raggiungere la capitaneria di Porto di Brindisi: con autoveicoli, da nord o da sud, svincolo Porta Lecce della circonvallazione; dall’Aeroporto del Salento da via Provinciale S.Vito; dalla stazione ferroviaria a piedi di Brindisi per corso Umberto direzione porto.