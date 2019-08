Campo di Mare, conclusa ristrutturazione chiesa: si cercano fondi per coprire spese

CAMPO DI MARE – Obiettivo raggiunto: anche per questa stagione estiva i villeggianti di Campo di Mare hanno il loro luogo di culto. Ristrutturata e già messa a disposizione dei fedeli la chiesetta del Sacro Cuore, sita in via Duilio, costruita 41 anni fa dopo una presunta apparizione di Cristo e mai sottoposta a manutenzione. Quest’anno necessitava di interventi urgenti di messa in sicurezza. Grazie all’architetto Giuseppe Di Taranto che ha definito, a titolo gratuito, la scheda tecnica degli interventi da realizzare, poco più di un mese fa sono stati avviati i lavori. Posti in piedi per la prima messa dopo il restauro.

La storia della Chiesa del Sacro Cuore

Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 28mila euro, al momento ne sono stati raccolti 4500. Il resto dovrebbe essere reperito attraverso offerte dei cittadini, sponsor che hanno già dato la disponibilità, ed eventi organizzati dal comitato che gestisce la chiesa. In programma una cena solidale, un torneo di Burraco e i festeggiamenti per la Madonna Assunta il 15 agosto.

I lavori hanno riguardato il risanamento di intonaco ammalorato, il ripristino di parti degradate, frontalini, spigoli di travi e pilastri in calcestruzzo, fasce marcapiano, pulitura e sigillatura con apposita resina impermeabilizzante dei giunti delle lastre solari e la successiva imbiancatura con pittura plastica protettiva impermeabilizzante. Tutti i fedeli sono invitati a contribuire e a partecipare agli venti organizzati dal comitato.

