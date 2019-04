Dai gol allo studio di registrazione: l'esordio musicale del bomber Tedesco

BRINDISI – Dall’area di rigore allo studio di registrazione, il passo è breve. Il calciatore brindisino Emanuele Tedesco, fresco di promozione nel campionato di Serie C con la maglia del Picerno (Potenza), fra un allenamento e l’altro ha coltivato la sua passione per la musica, dando vita a un brano che oggi (venerdì 26 aprile) è approdato su Youtube, con uno splendido videoclip realizzato dal fotografo e videomaker Vincenzo Tasco.

“Quattro pugni e una rapina, pensi sia coraggio?”, canta Tedesco in uno dei primi versi di “Yacht”, una canzone che esalta i valori dell’onesta e dell’amicizia. Tedesco parla di un “papà che per 40 anni mette la sveglia alle 6”, per portare avanti la sua famiglia. “Se tu hai dato amore ne riceverai – recita ancora un verso della canzone – non conta se sbagli, ma il perché lo fai”. Il suo auspicio è che “i ragazzi prima di fare qualcosa ci pensino”. In Yacht si fa riferimento a una “generazione che genera malumore”, in una terra in cui “per uno sguardo storto si muore”. E lo yacht è un luogo in cui si può cogliere ogni momento di felicità, circondati dal mare, sotto a un sole splendente.

E’ un testo tutt’altro che banale, insomma, quello scritto da Emanuele, che attraverso la musica esprime il suo modo di concepire la vita. Il video è stato interamente girato a Brindisi, fra il porto, la zona delle Sciabiche, il rione Bozzano e il sottopasso di via Torpisana.

Nato 21 anni fa, nel 2015 Tedesco si è trasferito a Carpi. Nel 2016 il passaggio al Picerno, dove ha disputato il primo campionato fra i Dilettanti. Nel 2017-18, sempre in Serie D, ha collezionato 18 presenze con il Mezzolara. La scorsa estate il ritorno a Picerno, dove quest’anno, con 11 reti, è stato fra i protagonisti della vittoria del campionato di Serie D: un risultato storico per un paese con meno di 6mila abitanti che per la prima volta si affaccerà nel calcio professionistico.

La passione per la musica forse non è da meno rispetto a quella per la sfera di cuoio. Emanuele ringrazia i compagni di squadra, il fratello e gli amici. In particolare l’amico Luigi Masilli (nella foto in alto insieme a Emanuele), il suo miglior amico e “l’artefice di tutto”. “E’ stato uno dei primi - racconta - a cui ho fatto sentire le mie canzoni”. E’ stato luigi a portare Emanuele in uno studio di registrazione, convincendolo a provarci. “Mi ha dato fiducia – afferma ancora Emanuele, che si definisce una persona timida - se non ci fosse stato lui, non avrei fatto tutto questo”.