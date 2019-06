Carmelo Grassi eletto nell'ufficio di presidenza dell'Agis

Carlo Fontana è stato confermato alla presidenza dell’Agis- Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, per il periodo 2019-2022. Per Carlo Fontana, eletto all’unanimità dall’assemblea generale dell’Agis, riunitasi oggi a Roma, si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida dell’associazione, che presiede dal 2013. Una conferma fortemente voluta dagli associati, che hanno sottolineato “gli importanti risultati ottenuti da Fontana in questi anni unitamente al suo alto profilo professionale, fondamentale nel rapporto con le istituzioni”. Proprio per permettere l’assegnazione di un terzo mandato consecutivo, è stato approvato in modo unanime la modifica dello statuto dell’Agis.

L’assemblea ha inoltre eletto, quali vicepresidenti, Filippo Fonsatti (presidente Federvivo) e Mario Lorini (presidente Anec). Gli altri componenti dell’ufficio di presidenza sono: Raimondo Arcolai, Antonio Buccioni, Domenico Dinoia, Gianfranco Gagliardi, Carmelo Grassi (direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi), Luigi Grispello, Giovanni Lippi, Guglielmo Mirra, Franco Oss Noser, Vincenzo Spera e, su indicazione dello stesso Fontana, Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dei Premi David di Donatello. Tesoriere è stato confermatoFrancesco Maria Perrotta. Eletti probiviri Giuseppe Albenzio, Giuseppe Ferrazza, Alberto Francesconi, Massimo Piccaluga, Lorenzo Scarpellini.