Carovigno. Elicotteri, droni e forze di polizia per controllare il territorio

CAROVIGNO - Elicotteri, droni e forze di polizia per presidiare il territorio di Carovigno che fino ad oggi ha pagato il prezzo più alto in termini di vittime del Covid-19. Da oggi, in osservanza all'effettivo rispetto delle disposizioni impartite dai provevdimenti governativi, 10 pattuglie in aggiunta alla polizia locale e ai carabinieri del posto, effettueranno controlli straordinari a Carovigno. "Ringrazio la Questura di Brindisi, il comando provinciale dei carabinieri e il comando provinciale della guardia di finanza", afferma il sindaco Massimo Lanzilotti.

Carovigno, con circa 17mila abitanti, ha registrato 21 casi di contagi da coronavirus e 6 decessi. Situazione che ha portato diversi esponenti politici a sollevare la questione, accogliendo l'appello delle istituzioni e del sindaco del Comune, Massimo Lanzilotti, che aveva nei giorni scorsi sollecitato più tamponi, ritenendo che in realtà potessero esserci ancora più casi.