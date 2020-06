Carovigno. Emozione e sicurezza, il video spot del consorzio albergatori

CAROVIGNO - Il consorzio albergatori carovigno punta sull’emozione e sulla sicurezza in vista della riapertura delle strutture ricettive prevista per domenica 21 giugno, con un video spot per promuovere le eccellenze paesaggistiche, naturalistiche e storiche del territorio. L’associazione, presieduta da Enzo Di Roma e che conta oltre 30 associati, affronta la fase 3 e l’imminente avvio della stagione estiva 2020, ritardata per il lock down, puntando sulla bellezza dei luoghi, della città, del borgo e, soprattutto, del panorama mozzafiato della costa e del mare, anche per questo 2020, insignito con la Bandiera Blu.

Per visualizzare il video cliccare sulla pagina Facebook del consorzio

“Questa campagna di promozione del territorio vuole invitare a tornare a viaggiare in piena sicurezza, vivendo tutta questa bellezza a pieno – afferma Enzo Di Roma – noi ci mettiamo passione e cuore per offrire ai turisti un paesaggio unico, tra natura, spazi incontaminati, gastronomia di qualità. Una vacanza alla portata di tutti, famiglie, coppie, giovani, ai quali raccontiamo, attraverso queste immagini suggestive e accattivanti, quanto di bello possono trovare qui. Noi, proprietari e gestori delle strutture ricettive siamo pronti per offrire una vacanza in totale sicurezza”. L’idea del video è un’idea semplice, capace di parlare direttamente al turista, di emozionare e avvicinare alle esperienze intense che ruotano attorno al territorio di Carovigno. È un minispot raffinato che comunica la città e i suoi luoghi incantati in modo diretto ed esperenziale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati