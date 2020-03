Carovigno. Sequestrata una strada privata in campagna costruita senza permessi

CAROVIGNO - I carabinieri forestali della stazione di Ostuni hanno posto i sigilli ad una strada privata in campagna costruita senza permessi. L'abuso è stato commesso sui colli di Carovigno, in contrada Paddotta, nei pressi della borgata di Serranova. I carabinieri forestali, infatti, durante le attività di controllo del territorio, hanno notato una strada di recente realizzazione, di collegamento fra la viabilità provinciale ed una residenza rurale privata, all’ interno di un mandorleto.

Il tracciato stradale, della lunghezza di 46 metri e largo 4 metri, per uno spessore medio di 20 centimetri, è risultato non giustificato da alcun titolo abilitativo dell’ intervento. Per la realizzazione dell’ opera sono stati utilizzati scarti di lavorazioni edili, il cui scarico documentato è recentissimo, per cui i lavori si sono completati in tempi rapidissimi.

I militari, quindi, hanno denunciato il proprietario, N.M. di 29 anni, alla Procura della Repubblica di Brindisi, per il reato di esecuzione di intervento edilizio in assenza del prescritto permesso di costruire. Tutto il tracciato stradale è stato sottoposto a sequestro penale probatorio.

