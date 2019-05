Torre Guaceto, Tarantino nominato presidente del consorzio

CAROVIGNO - Passa il nome proposto dal sindaco di Carovigno, per la presidenza del consorzio di Torre Guaceto: Corrado Tarantino, già segretario provinciale del Pd, è stato scelto per la guida dell'Ente. La decisione è dell'assemblea che, nella stessa occasione, ha nominato come componente Vito Uggenti, sempre presentato dal primo cittadino Massimo Lanzillotti.

Carovigno, quindi, supera l'Amministrazione comunale di Brindisi che sembrava interessata alle posizioni di vertice. "Ringraziamo per la fiducia accordata il sindaco di Carovigno e gli enti soci", hanno scritto Tarantino e Uggenti. "Lavoreremo gomito a gomito con gli Enti soci, a partire dai Comuni di Carovigno e di Brindisi che verranno coinvolti puntualmente in tutte le iniziative e le decisioni che riguarderanno il Consorzio. Solo attraverso la piena condivisione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nel Consorzio sarà possibile ottenere i migliori risultati.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere convocata una conferenza stampa per illustrare il programma. (Nella foto accanto Corrado Tarantino)