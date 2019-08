Cassonetti stracolmi di rifiuti e nessuno interviene: residenti esasperati

SAN PIETRO VERNOTICO – Condizioni igieniche al limite della sicurezza in via Olanda (zona 167) a San Pietro Vernotico dove da qualche settimana non vengono ritirati i rifiuti. I cassonetti posti all’ingresso della contrada sono pieni di materiale di risulta, nell’area si è formata una discarica a cielo aperto. A nulla sono servite le segnalazioni fatte gli organi competenti. I residenti sono infuriati. L’ammasso di rifiuti, che cresce di giorno in giorno è diventato ricettacolo di animali.

Una zona, la contrada 167, che da quanto lamentano i residenti è completamente dimenticata dagli addetti ai lavori. Oltre che sporca, il verde pubblico non viene sottoposto a manutenzione. Con il caldo le conseguenze di queste inadempienze ricadono direttamente sulla salute pubblica. Nelle palazzine vivono numerose famiglie con bambini che nei pomeriggi estivi frequentano i parchi del quartiere, tra i rifiuti e l’erbaccia.

