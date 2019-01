La Cattedrale chiusa per lavori sino alla Settimana Santa

BRINDISI - Da lunedì 7 gennaio e prevedibilmente sino all’inizio della Settimana Santa la Cattedrale di Brindisi sarà chiusa per il rifacimento delle pitturazioni interne. Le celebrazioni liturgiche, secondo gli orari del Duomo, si terranno presso la chiesa di San Paolo Eremita da sabato 12 Gennaio in poi (feriali ore 17,30, sabato e prefestivi ore 19, domenica e festivi ore 10, ore 11,30 e ore 19. L’ufficio parrocchiale, al momento, resterà in Duomo con ingresso da piazza Duomo 9.