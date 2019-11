Beatificazione Matteo Farina: "Ha vissuto in modo eroico le virtù cristiane"

BRINDISI - Arriva un’altra importante notizia per la Causa di beatificazione del Servo di Dio Matteo Farina. Sul sito internet Matteo Farina.com la è stata pubblicata ieri, giovedì 31 ottobre, una nuova comunicazione della postulatrice della causa di beatificazione, dottoressa Francesca Consolini, nella quale si legge che lo scorso 29 ottobre si è riunito il collegio dei nove teologi della Congregazione delle Cause dei Santi, presieduto dal Promotore generale della Fede. La postulatrice spiega che negli scorsi mesi i teologi hanno studiato la Positio super virtutibus del Servo di Dio e hanno scritto il loro voto circa l’esercizio eroico delle virtù da parte di Matteo e la fama di santità che circonda la sua figura.

“Il collegio dei teologi è stato chiamato a pronunciarsi sul fatto che Matteo abbia vissuto il Vangelo in modo integrale, aderendo perfettamente alla volontà di Dio”, scrive la postulatrice. “Hanno quindi studiato attentamente la sua vita, i suoi scritti, il suo pensiero, la sua preghiera e anche la fama di santità che è fiorita intorno a lui fin dal momento della sua morte”.

I nove teologi hanno dato voto positivo, confermando che Matteo Farina ha vissuto in modo eroico le virtù cristiane. Tra qualche mese, come annuncia ancora la postulatrice, ci sarà un’altra tappa importante: i cardinali e i vescovi che costituiscono la Congregazione delle Cause dei Santi si dovranno pronunciare a loro volta sul medesimo quesito, ossia sull’eroicità delle virtù da parte di Matteo.

“Se il loro giudizio sarà positivo”, prosegue la dottoressa, “la parola passerà al Papa per l’autorizzazione a promulgare il decreto sulle virtù eroiche del Servo di Dio”. Sul presunto miracolo attribuito all’intercessione di Matteo Farina, la Consolini conferma che sta proseguendo il suo percorso presso la Congregazione delle Cause dei Santi.

“Il fatto che non ci siano spesso notizie eclatanti non vuol dire che si stia fermi”, conclude la postulatrice. “Si lavora nel silenzio e con i ritmi imposti dalla serietà della materia, ma devo dire che Matteo ha davvero corso, ha bruciato le tappe. Il suo processo diocesano è stato aperto il 19 settembre 2016 e già ora, tre anni dopo, stiamo raccogliendo importanti frutti”.

La causa di beatificazione di Matteo Farina è portata avanti dall’Apostolato della Preghiera diocesano e dall’Associazione Matteo Farina.