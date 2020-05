Cavo Telecom invade la carreggiata, vigilanza evita il peggio

BRINDISI - Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della G4 Vigilanza si è evitato il peggio oggi sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Brindisi dove un grosso cavo della compagnia telefonica Telecom è finito sulla carreggiata. La guardia particolare giurata è intervenuta in tempo evitando che i veicoli in transto sulla provinciale impattassero contro il grosso cavo rimasto sospeso per metà nell'aria.

La pattuglia ha informato gli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico competenti per territorio che si è recata sul posto. Nell'attesa dell'arrivo dei vigili il vigilante ha gestito la viabilità.

