Cosimo Girolamo, atleta paraplegico, testimonial della Corri a Ceglie

CEGLIE - E’ Cosimo Girolamano il runner testimonial della sesta edizione della “Corri a Ceglie”, la gara podistica che si è svolta questa mattina nella città messapica. 37 anni, dipendente di un’azienda di Alberobello, città dove vive, Cosimo indossava per l’occasione la maglia di Giovanni Custodero, il giovane calciatore di Fasano che aveva scelto la sedazione profonda prima di abbandonare la vita nel suo letto di Pezze di Greco.

“Oggi ho corso insieme ad un mio amico che ci ha lasciati pochi giorni fa ma la sua forza continua", racconta Cosimo. "Sulla maglia c’è una sua dedica – spiega – ed è un motto che ho fatto mio dopo quello che mi è accaduto. Ci conoscevamo e la sua famiglia conosceva tutta la mia storia.”

Nel 2013 Cosimo Girolamo ha subito l’amputazione della gamba per le conseguenze di un incidente stradale che lo ha costretto a stare in coma per 15 giorni. “Dopo otto anni di calvario – spiega Cosimo - e tante operazioni, il 4 dicembre 2013 mi sono fatto amputare la gamba ma non ho rinunciato alla passione per l’atletica.”

