Ceglie Messapica. L'Avis organizza la giornata del donatore

CEGLIE MESSAPICA - Torna la raccolta di sangue organizzata dalla locale associazione Avis, nella sede della stessa ubicata all'interno dell'ex ospedale di Ceglie Messapica. Date, infatti, le disposizioni anti Covid-19, la raccolta, nelle scorse settimane, si è svolta presso la parrocchia Maria Immacolta, con l'ausilio dell'autoemoteca. Domenica 28 giugno, la raccolta avverrà, quindi, presso il punto di raccolta fisso dell'ospedale. È necessaria la prenotazione allo 0831.379256 dalle ore 11:00 alle 12:30 e dalle 20:00 alle 21:00. È consigliabile effettuare una leggera colazione a base di thè, caffè, biscotti secchi o fette biscottate evitando latte e derivati.

"Le ultime raccolte Avis sono state un grande successo - spiega il presidente Avis di Ceglie, Angelo Francioso - come sempre il popolo cegliese nei momenti di grande bisogno è pronto a dare il proprio contributo. Grazie di vero cuore a tutti i donatori per la continua disponibilità. Grazie infinite a tutti i collaboratori, che nonostante il periodo che stiamo vivendo, con il loro sorriso accolgono i donatori e sono sempre a disposizione di chi soffre. Grazie a tutto lo staff del trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi che ci ha supportati e un grazie particolare va a don Giacomo Lombardi, parroco della chiesa Maria Immacolata che con grande piacere ha messo a disposizione dell'Avis Ceglie il piazzale per l'autoemoteca e il grande salone parrocchiale per l'accoglienza dei donatori."