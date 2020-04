Ceglie Messapica. Il Lions Club dona 1000 mascherine agli anziani

CEGLIE MESSAPICA - Continua l’impegno del Lions Club Ceglie Messapica - Alto Salento per aiutare a contenere la diffusione del coronavirus nella comunità di Ceglie Messapica. I soci sono pronti, infatti, a distribuire ai cegliesi mille mascherine di protezione personale, con particolare attenzione verso le persone abbisognevoli che ne sono prive e più esposte come gli anziani, spesso in giro a fare la spesa senza esserne muniti.

La distribuzione pertanto è stata affidata ad enti ed associazioni che già operano sul territorio e che meglio conoscono le criticità e le esigenze delle persone in questo momento. Le mascherine sono state, quindi, messe a disposizione della locale Protezione Civile, delle quattro Carita parrochhiale e le associazioni di volontariato che stanno operando sul territorio.

I soci del Club Lions di Ceglie, con il presidente Leonardo Urso, manifestano vicinanza e solidarietà a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea in questa difficile lotta contro il coronavirus e lo ringrazia per gli sforzi e sacrifici che fanno ogni giorno.