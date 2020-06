Ceglie Messapica. Mask to Ride dona 2 mila mascherine all'ospedale San Raffaele

CEGLIE MESSAPICA - La carovana di "Mask to Ride" ha consegnato nella mattinata di ieri, lunedì 8 giugno, alla fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica 2 mila mascherine, accolte dalla dottoressa Crocifissa Maria Lanzilotti insieme al suo staff: “Ringrazio per l’iniziativa di solidarietà umana e sociale in particolare rivolta verso i disabili, che acquistano in questo modo delle nuove abilità - il commento della dottoressa - è raro vedere iniziative del genere, siamo onorati di avervi ospitato nella nostra fondazione che si occupa da 20 anni di disabilità neuromotoria”.

Dopo mesi di solitudine ieri è stata una giornata diversa: questo è il sentimento espresso all’unanimità dal personale medico, rallegrato dallo spettacolo proposto da Mattia Cattapan sul suo Tri-ride e da Alvaro Dal Farra, che in questa tappa è risalito in sella alla sua Kawasaki 3dCore e ha “dato gas” scatenando la gioia e l’interesse dei partecipanti. Anna Grazia Turco, atleta paralimpica nella categoria hand-bike e tennis tavolo arrivata da Lecce per questo incontro, era visibilmente colpita dall’esibizione del duo Cattapan-Dal Farra e ha dichiarato: “La solidarietà e l’amicizia non hanno confini e neanche la disabilità. Anche in modo diverso riusciamo a fare tutto. Neanche la lontananza ci ha fermato, grazie per essere qui perché adesso siamo pronti a ripartire con l’Italia”.