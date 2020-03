Ceglie Messapica. Al San Raffaele positiva una fisioterapista. Altri in quarantena

CEGLIE MESSAPICA - Un piccolo focolaio di coronavirus sarebbe presente a Ceglie Messapica nella struttura di alta specializzazione e riabilitazione "San Raffaele" sita sulla Ceglie-San Michele. Una fisioterapista è risultata positiva al Covid-19. La donna era in quarantena dal 12 marzo insieme ad altri tre colleghi, più altri cinque tra infermieri ed operatori sanitari in auto quarantena dopo aver accusato i primi sintomi attorno a mercoledì scorso, ovvero, febbre, tosse e difficoltà respiratorie.

Per questi ultimi non sarebbe stato ancora avviato il protocollo del triage ma risulterebbero in malattia. Quanto ai tamponi, invece, solo tre operatori sarebbero stati sottoposti a test. Sta di fatto, comunque, che oggi, dopo la notizia della positività della fisioterapista, la direzione avrebbe chiamato i terapisti della palestra centrale, dove lavora la persona risultava positiva, chiedendo loro di rimanere a casa.

Non ci sono, ancora, certezze su come la donna si sia potuta infettare, ma l'azienda sanitaria sarebbe in attesa di un tampone fatto ad un paziente ricoverato nella struttura per circa due mesi e poi trasferito a Bari dove è deceduto la notte scorsa (ma in caso di positività, si dovrebbe pensare ad un contagio provocato da un soggetto esterno data la lunga permanenza in degenza). Secondo indiscrezioni, poi, i dispositivi di sicurezza sarebbero arrivati solo lunedì e solo per gli operatori e non per il personale preposto alla pulizia della struttura.

Questa sera, infine, sono state bloccate le visite dei parenti ai degenti perchè c'è una riunione in corso con la dirigenza per capire quali attività intraprendere per i prossimi giorni. Numerosi congiunti delle persone in cura hanno appreso dalle news online la ragione della sospensione degli accessi, e sperano si essere di essere sottoposte a test a loro volta.