Ceglie Messapica. Altri tre operatori sanitari positivi al San Raffaele

CEGLIE MESSAPICA - Salgono a quattro i casi positivi al Covid-19 nell'ospedale di riabilitazione ad alta specialità San Raffaele di Ceglie Messapica. I contagi, così come quello confermato domenica 22 marzo della terapista di Carovigno, riguarderebbero altri tre fisioterapisti non cegliesi. La notizia è stata, anche, confermata dalla commissaria prefettizia del Comune, Pasqua Erminia Cicoria che ha aggiunto che si è in attesa, inoltre, dei risultati di alcuni tamponi effettuati alcuni giorni fa. I test, infatti, sarebbero stati effettuati nella mattinata di mercoledì 25 marzo, ad altri operatori, attualmente in malattia, e ad alcuni pazienti, sia interni che esterni, tra i quali quelli che erano in cura dalla terapista di Carovigno.

L'Azienda aveva annunciato lo screening per personale e pazienti

Dopo la notizia della fisioterapista positiva, l'Azienda aveva richiesto al responsabile ufficio igiene dell’Asl di Brindisi l’esecuzione dei tamponi per tutte le persone ritenute essere venute in contatto stretto con la dipendente. In aggiunta, la Direzione aveva suggerito l’estensione dell’esecuzione dei tamponi, in un’ottica di maggiore tutela delle condizioni di lavoratori e pazienti, a tutto il personale operante nelle aree di degenza, nelle palestre e negli ambulatori interni.

L'associazione Rigenera Ceglie scrive alle autorità

Una lunga lettera alle massime autorità nazionali e regionali nonchè ai rappresenti istituzionali è stata inviata questa mattina dall'associazione "Rigenera Ceglie" per avere notizie e dati certi sulla situazione dei contagi all'interno della struttura ospedaliera riabilitativa, tra i dipendenti ed i pazienti, e se vi sono, soprattutto, coinvolte persone residenti a Ceglie Messapica. A ciò si aggiunge la richiesta di estendere i tamponi a medici, infermieri, gli operatori Oss, tutti i dipendenti, i pazienti, i fornitori di servizi di pulizia e chiunque possa aver avuto contatti con la struttura ospedaliera, per poter monitorare la situazione e prendere le dovute precauzioni.