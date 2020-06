Ceglie Messapica. Al San Raffaele la carovana di Mask to ride per donare mascherine

CEGLIE MESSAPICA - Toccherà domani, lunedì 8 giugno, la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica e gli istituti Maugeri di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, e di Bari, il progetto "Mask to ride", la carovana social che sta portando in dono 50 mila mascherine ad oltre 30 strutture che assistono ogni giorno persone con diverse disabilità in tutta Italia. L’idea, nata dalla collaborazione tra i bellunesi Nicola Barchet di Giesse Risarcimento danni e Alvaro Dal Farra del team di freestyle motocross DaBoot, si è presto trasformata in un viaggio a tappe partito il tre giugno da Belluno per attraversare 8 regioni e portare in dono ad oltre 30 associazioni ben 50 mila mascherine personalizzate in tre diversi modi, così da agevolare e creare giocosamente un’abitudine ad indossarle anche in persone con disabilità, per le quali avere qualcosa davanti alla bocca non è semplice.

L’aiuto viene esteso anche a familiari e parenti che quotidianamente affiancano i propri cari all’interno delle strutture e uno dei modelli di mascherina è stato pensato e prodotto appositamente per persone con disabilità uditive: trasparenti davanti alla bocca, per poter leggere il labiale. I 6 membri della carovana arriveranno a bordo di due furgoni personalizzati e agiranno nel pieno rispetto delle distanze e di tutte le regole imposte in questo particolare momento di “ripartenza”. Oltre alla consegna delle mascherine, se ce ne sarà la possibilità, regaleranno anche un momento di particolare emozione grazie a un piccolo assaggio di intrattenimento con moto e carrozzina triride con Alvaro Dal Farra, che in sella alla sua moto elettrica donerà un momento di svago e grande adrenalina.