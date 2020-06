Ceglie Messapica. Si torna alla "normalità": celebrato il primo matrimonio post Covid

CEGLIE MESSAPICA - Un sì che rappresenta un ulteriore messaggio di buon auspicio per Ceglie Messapica e per tutto il territorio, dove ognuno di noi si augura un rapido ritorno alla normalità, quello di Giuseppe Deleonardis, giovane avvocato di Ceglie Messapica ( figlio del penalista Cosimo Deleonardis e della docente d'arte, Grazia Internò ) e di Sandra Anghel, di origini polacche, praticante avvocato, residenti a Milano, che ieri, venerdì 26 giugno, si sono uniti in matrimonio nella suggestiva chiesa di San Rocco.

Il parroco don Lorendo Elia ha celebrato il primo matrimonio post Covid della città messapica, terra d'arte e di gastronomia, che ha accolto i limitati invitati, tra parenti ed amici, muniti di mascherine, che hanno festeggiato questa giovane coppia dopo tutta la tristezza accumulata nei mesi scorsi. Emozionati e raggianti gli sposi, non hanno voluto rinunciare o rimandare questo importante momento della loro vita, rispettando tutte le disposizioni inserite nell'ordinanza regionale riservata ai matrimoni, basate sul distanziamento fra persone non conviventi e sull'utilizzo di mascherine. Dopo il rito religioso, sposi ed invitati hanno continuato i festeggiamenti in una antica masseria della Valle d'Itria.