Spesa vip per lo scrittore e conduttore Fabio Volo, in relax nei trulli

CEGLIE MESSAPICA - La sua presenza non è passata inosservata e nonostante indossasse occhiali e mascherina, è stato subito riconosciuto tra gli scaffali del supermercato Dok di Ceglie Messapica dove si aggirava Fabio Volo, scrittore, attore e conduttore radiofonico, non alla sua prima vacanza nella città. Era in compagnia dell'amico e regista cegliese, Gianluca Leuzzi, che ha diretto la serie tv "Untraditional".

Proprio nella città messapica, nel maggio 2018, fu girata una puntata della seconda serie e trasmise in diretta una puntata de “Il Volo del mattino”, parlando della famosa e tradizionale pagnotta cegliese, fornendo l’elenco degli ingredienti a tutto il pubblico sintonizzato su Radio Deejay. Nel supermercato, comunque, Fabio Volo non si è sottratto a battute scherzose e foto ricordo con tutto il personale presente.