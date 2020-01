Cellino: interruzione erogazione idrica per 18 ore martedì 4

CELLINO SAN MARCO - Diciotto ore di interruzione dell'erogazione idrica per l'abitato di Cellino San Marco, dalle 6 del mattino alle 24 del 4 febbraio, martedì prossimo. Lo fa sapere Acquedotto Pugliese. L'interruzione è necessaria per "consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione del Gran Sifone Leccese, ramo adriatico per Cellino San Marco". Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante due autobotti, che saranno dislocate presso il Comando della Polizia locale. Tuttavia, i disagi dovrebbero essere avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica, o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per informazioni: numero verde 800.735.735 - www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”) - Twitter, account @AcquedottoP - Facebook.