Cellino San Marco, la Protezione civile a lezione dai vigili del fuoco

CELLINO SAN MARCO - Si è chiuso oggi il corso per "addetti alle emergenze antincendio in attività a rischio elevato" attivato presso la sede di protezione civile del Comune di Cellino San Marco. Il sindaco Salvatore De Luca, d'intesa con il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Panaro, ha dato avvio a questo corso di formazione riservato ai volontari della locale struttura di protezione civile che si è svolto sotto la direzione del responsabile della formazione del comando provinciale dei vigili del fuoco, Cosimo Tasso.

Nella scorsa settimana, infatti, tre vigili del fuoco specializzati, Damiano Pinto, Roberto Galluzzo e Marco Ostuni, hanno fornito ai volontari elementi didattici, sia teorici che pratici, nell'ambito della prevenzione e lotta degli incendi che hanno suscitato elevato interesse e vivo entusiasmo.



Le lezioni hanno riguardato, in particolare, la gestione dell’emergenza in caso di incendi, attività di prevenzione, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato nonchè tutte le operazioni generali da effettuare in questi casi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, che hanno permesso, così, ai volontari di acquisire conoscenze trasversali grazie, soprattutto, alla sensibilità dimostrata dall’Amministrazione Comunale e lo spirito collaborativo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi. L’ultimo step sarà l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica che si effettuerà presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.