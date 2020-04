Cellino, imprenditori e cittadini uniti per aiutare famiglie in difficoltà

CELLINO SAN MARCO – Anche a Cellino San Marco come in molti altri comuni del Brindisino, imprenditori e semplici cittadini si sono uniti per aiutare le famiglie in difficoltà. Nel giro di pochi giorni sono stati raccolti generi alimentari e buoni spesa.

Il parroco don Luca D'Agnano sulla pagina Facebook della parrocchia San Marco e Santa Caterina ha espresso il proprio ringraziamento verso chi ha dimostrato solidarietà nei confronti di quelle persone che hanno perso il lavoro e non riescono più a fare la spesa.

“Carissimi oggi è stata giornata di grande solidarietà e io ci tengo a ringraziare tutti voi. La solidarietà è il fiore all'occhiello del nostro paese, ringrazio i supermercati di Cellino e tutti coloro che nei carrelli dei supermercati stanno lasciando qualcosa per le famiglie in necessità, ringrazio chi mi ha portato spesa direttamente qui o ritirare da casa”

“Ringrazio chi mi ha dato una offerta per comprare viveri di prima necessita, ringrazio tutti, ringrazio l’Avis e tutte le varie associazioni e persone private che sono intervenute con la loro generosità. Ringrazio Cantine Due Palme e il presidente Angelo Maci per aver donato dei buoni spesa, ringrazio il nostro Al Bano Carrisi per aver provveduto a pasta e pelati, ringrazio il Centro Diagnostico e Radiologico San Marco del dr. Luca Leo & C. per aver donato latte e biscotti.”

“Ringrazio il sindaco De Luca e amministrazione, i vigili urbani e i carabinieri, la Protezione civile di Cellino, per tutto il lavoro di coordinamento che non è facile. Essere uniti in questo momento è necessario, diamo il buon esempio tutti e cerchiamo di rispettare le leggi, restiamo a casa e ne usciremo prima. Forza e coraggio, don Luca vostro vi è vicino col cuore e la preghiera, io ogni giorno mi affido e vi affido al buon Dio”.

