Cena solidale per acquistare software per le mammografie

BRINDISI - La scuola per la solidarietà e la salute delle donne. Cena di solidarietà nel giorno di San Valentino all'Istituto Alberghiero "Sandro Pertini" di Brindisi, con la seconda edizione dell'iniziativa "A Cena con il Cuore".. L'intero ricavato delle quote di partecipazione all'evento in programma il 14 febbraio (tutti a tavola alle 20,30) sarà devoluto all'associazione "Cuore di donna" che si batte per la prevenzione e la cura del cancro al seno.

Il Pertini, promotore dell'iniziativa in collaborazione con tutte le associazioni del territorio attive in tema di salute, prevenzione e solidarietà, vedrà anche la partecipazione delle associazioni socio-culturali locali. Obiettivo della serata, l'acquisto di un software per eseguire le mammografie con mezzo di contrasto, al momento possibili soltanto al Policlinico di Bari. Il contributo minimo, previsto per la partecipazione, è di 20 euro a persona, mentre l'Istituto Alberghiero, con i suoi chef e le brigate di sala-cucina-pasticceria, si farà carico dei costi della serata.

Gli ospiti saranno accolti dagli studenti del settore ricevimento ed accompagnati presso la Sala Principe dell'istituto, n el complesso dell'ex Cesare Braico in via Appia, dove si terrà la cena-evento. Durante la serata, saranno in vendita i biglietti per l'estrazione di premi offerti da aziende, associazioni e liberi professionisti di Brindisi e provincia. Anche in questo caso l'intero ricavato andrà all'associazione "Cuore di donna".

Per prenotare la propria partecipazione all'evento, bisogna darne comunicazione entro le ore 12 del 10 febbraio al referente del Centro culturale dell'ospitalità, professoressa Rita Memmola, al numero 3479241290.