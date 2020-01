Centro diurno "Il Raggio di Sole", 5 lavoratori perdono il posto: manifestazione pubblica

SAN VITO DEI NORMANNI – “Illegittima gestione del passaggio di cantiere relativa al Centro Diurno Il Raggio di Sole presso il Comune di San Vito dei Normanni”. Indetta manifestazione pubblica per il 10 gennaio prossimo alle 10.30, davanti al Municipio per cinque lavoratori a cui non è stato rinnovato il contratto. A renderlo noto il segretario generale della Cgil Antonio Macchia e il segretario generale FP Pancrazio Tedesco in una nota stampa in cui spiegano i motivi che hanno portato alla protesta

“Da diversi mesi Cgil Brindisi e Fp Cgil, hanno denunciato la illegittima gestione del passaggio di cantiere relativa al Centro diurno Il Raggio di Sole presso il Comune di San Vito dei Normanni. Dopo tante lotte la cooperativa subentrante “Incerchio” assumeva a tempo determinato 4 dei 5 lavoratori appartenenti alla platea storica del servizio motivando tale scelta imprenditoriale con la incertezza di proseguire nel servizio”.

Scaduto il contratto a tempo determinato il presidente della coop Incerchio non tenendo conto della clausola sociale presente nel capitolato di appalto, ha comunicato via mail ai lavoratori la sua intenzione di non assumerli nuovamente “in ragione di una motivazione personalistica”.

“Con la presente, pertanto, si invita e diffida Coop Incerchio a provvedere all’immediata assunzione dei 5 lavoratori appartenenti alla platea storica del servizio Centro diurno Il Raggio di Sole".

“Al Comune di San Vito dei Normanni, in qualità di committente, si chiede invece di intervenire affinché vigili in merito alla gestione del servizio ed al rispetto delle clausole contrattuali, tenuto conto, oltretutto, che il sindaco e l’assessora al ramo, in più occasioni, anche di carattere pubblico, hanno avuto modo di dichiarare che non si sarebbe perso nessun posto di lavoro, in ossequio alla prevista clausola sociale”.