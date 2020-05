A Oria una messa per ricordare il Luogotenente Antonio Carbone

ORIA - Giovedì 21 maggio, don Crocifisso Tanzarella, parroco della parrocchia di San Domenico in Oria, ha officiato una santa messa in suffragio del luogotenente Antonio Carbone che, il 14 maggio 2018 è mancato a seguito di un grave incidente sul lavoro occorso nella Base di Gioia del Colle.

Alla celebrazione, voluta fortemente dalla Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica della città Federiciana, oltre ai soci del sodalizio erano presenti familiari e parenti del compianto Sottufficiale, il Comandante del 36° Stormo Colonnello Emanuele Spigolon e una rappresentanza di Sottufficiali del Reparto.

Don Crocifisso nel corso dell’omelia, nel ricordo del Sottufficiale scomparso in attività di servizio, ha rivolto un caloroso e virtuale abbraccio alla sua famiglia. La cerimonia che si è conclusa con la lettura con partecipato sentimento della “Preghiera dell'Aviatore” da parte di un Sottufficiale del 36 Stormo. A margine della celebrazione il Colonnello Spigolon si è intrattenuto in un cordiale colloquio con i familiari e con i Soci dell’Associazione, che ha ringraziato per la sensibilità dimostrata nel volere ricordare il collega scomparso.

