Si sacrificò per salvare vite umane: il ricordo dell'eroico aviatore Ferrulli

Oggi, domenica 7 luglio, l’Associazione Arma Aeronautica sezione di Brindisi, con una sobria ma sentita cerimonia, ha ricordato il 76esimo anniversario della tragica morte del Sottotenente Movm Leonardo Ferrulli, asso del 4° stormo, scomparso valorosamente nei cieli della Sicilia il 5 luglio 1943.

Alzatosi in volo dall’aeroporto di Sigonella (Catania), nel corso di una missione, durante un combattimento, uno velivolo Spitfire danneggia gravemente il suo aereo. Con un’ala spezzata del suo Macchi 202S e ferito egli stesso, abbandonò la lotta nel tentativo di rientrare alla base. Ma ogni sforzo fu vano. Per evitare di cadere sulle case del paese, invece di lanciarsi con il paracadute, per evitare di cadere sul centro abitato di Scordia (Catania), nel tentativo di non coinvolgere la popolazione civile, rimase eroicamente nell’abitacolo del suo velivolo, schiantandosi in un campo di grano e perdendo la vita.

“Aldo, non essere sempre tra i primi ad andare in volo…pensa anche a noi…”, cosi si rivolgeva la madre nel breve e consueto dialogo che intercorreva tra loro al momento dei saluti nella casa di Brindisi. E la sua immutabile risposta, rassicurante ma ferma “mamma, se non ci vado io, chi deve andare a combattere contro il nemico?!”.

La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona d'alloro presso la casa in cui vide la luce l’eroico aviatore brindisino (via Lata, 90), dove, il 5 luglio 2014 la sezione dell’Associazione Arma Aeronautica cittadina a lui intitolata e che ne custodisce la memoria, pose una lapide marmorea per ricordare il nostro concittadino eroe.

La ricorrenza è proseguita con la celebrazione liturgica officiata presso la cripta del Monumento al Marinaio da Don Sergio Vergari, collaboratore del Cappellano militare. La figura di Leonardo Ferrulli è stata emotivamente ricordata da Giancarlo Sacrestano – storico di Assoarma - con una breve ma intensa riflessione sulle gesta eroiche dell’aviatore.Suggestivo e toccante il momento della lettura della preghiera dell'aviatore, da parte del generale di brigata aerea Vitantonio Laterza, sottolineata dalle note del silenzio.

Gallery