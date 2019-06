Concorso letterario Jonathan: la cerimonia di premiazione

BRINDISI - Martedì 25 Giugno alle ore 18.30, presso l’auditorium dell’ex convento Santa Chiara, si è svolta la cerimonia di premiazione dei candidati al Concorso Ietterario-artistico 2019 “Verso l’altro… no all’odio, no alla violenza” indetto, per il terzo anno consecutivo, dall’Associazione di Volontariato Jonathan. L’Associazione, in linea con gli obiettivi ispiratori delle sue attività, con il concorso, intende rafforzare la sua presenza sul territorio, anche nell’ambito culturale, proponendo la diffusione della cultura della solidarietà, del dialogo e del rispetto per la dignità di ogni persona.

La manifestazione, dopo i saluti dell’avvocato Nicola Massari, presidente dell’associazione e di Lucia Scarafile, delegata del presidente del Csv, sponsor dell’evento, è stata condotta egregiamente dal vice presidente dell’associazione e referente del concorso, l’ingegnere Giuseppe Turo, che ha espresso soddisfazione, per la maggiore partecipazione giovanile, raddoppiata, rispetto agli anni scorsi, dovuta, in particolare, alla presenza degli studenti dell’Istituto Majorana e del Liceo Classico Marzolla; ha ringraziato, per questo, i docenti, che hanno condiviso e divulgato il concorso, ribadendo che la cultura della solidarietà e del rispetto verso l’altro debba iniziare proprio dalla giovane età. Ha ringraziato, inoltre, i componenti la commissione giudicatrice, la prof.ssa Elvira D’Alò, presidente della commissione, la professoressa Vergine Marcella ed il professor Mimmo Tardio, per l’operato svolto in totale trasparenza e correttezza, senza peraltro conoscere, fino alla serata di premiazione, i nomi degli autori dei testi vincitori.

La professoressa Elvira D’Alò è intervenuta per ribadire l’importanza e la finalità del concorso, soffermandosi sul titolo, voluto fortemente dall’associazione, per contrapporre, attraverso la scrittura, all’abuso di parole che seminano, odio, diffidenza e violenza, parole come altruismo, generosità, speranza. Si è passati, quindi, alla proclamazione dei primi tre classificati per ogni categoria, con la lettura, da parte dei commissari, delle relative motivazioni.

Prosa Senior: 1° classificata Vammacigna Katiuscia, 2° classificata Ricci Raffaella, 3° classificata Simonetti Mina.

Poesia Senior: 1° classificata Cesaria Giulia, 2° classificato Martinese Giampiero, 3° classificata Vammacigna Katiuscia.

Prosa Junior: 1° classificata Cataldi Andrea M., 2° classificata Sconosciuto Enrica A., 3° classificata Sardanelli Francesca.

Poesia Junior: 1° classificato Carracchia Ernangelo, 2° classificata ex aequo Briganti Aurora, Serrati Dafne, Gruppo di Grimaldi Lucia.

Tutti i partecipanti sono stati premiati dal presidente dell’associazione, con l’aiuto dei consiglieri, Franca Perrone, Maria Lanzalone e Teresa Cartosciello. Ai primi tre classificati di ogni sezione sono stati consegnati Attestati di merito ed eleganti targhe da scrittoio, per i senior e assegni in denaro per gli junior. A tutti gli altri partecipanti sono stati distribuiti diplomi ed attestazioni di partecipazione.

La serata è stata allietata dalle perfette e brillanti esibizioni delle due sorelle musiciste Xheraj, Eni (al pianoforte) e Giorgia (al violino), dei Fratelli Gargarelli, impeccabili nelle loro coreografie, reduci da notevoli successi nazionali, tra cui la partecipazione a “Ballando con le stelle” ediz. 2018, e dal lodevole canto di Letizia Chiloiro, dalle eccezionali capacità canore, tutti giovanissimi talenti brindisini.

La serata si è conclusa tra fragorosi applausi ed un sentito gradimento da parte del pubblico, intervenuto numerosissimo, nonostante la caldissima giornata estiva.





Gallery