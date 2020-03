Mesagne: certificati in modalità digitale, non è necessario recarsi al Comune

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, il Comune di Mesagne rende note le modalità di acquisizione di certificati e atti in modalità digitale.

L'Ente, avendo completato il subentro in Anpr-Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, consente agli interessati di richiedere ed ottenere i seguenti certificati: nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia anagrafica, residenza, esistenza in vita. Il link per accedere al servizio è quello del ministero dell’Interno, https://www.anpr.interno.it/portale/web/guest/a-cittadini. Inoltre, dalla sezione “Uffici-Anagrafe ed Immigrazione”, al link http://guidaaiservizi.comune.mesagne.br.it/guidaservizi/index.cfm?stato=uffici&id_voce=3, è possibile scaricare e compilare i seguenti moduli di autocertificazione: residenza, stato di famiglia, nascita, morte, esistenza in vita, stato libero, cittadinanza, godimento dei diritti politici, plurimi e contestuali (certificati che riuniscono in un solo documento più certificati della stessa persona).

Nel rispetto delle prescrizioni indicate dall’allegato 1, alla lettera D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” - negli uffici comunali sarà consentito l’accesso di un utente per volta, con indicazione a mantenere una distanza interpersonale di un metro.