Vigili del fuco, sindacati accolti dal prefetto: "Preoccupati per il parco mezzi"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del coordinatore provinciale del sindacato Fp Cgil Vvf e del segretario provinciale del sindacato Uil/Pa riguardo a un incontro fra le organizzazioni sindacali del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi e il prefetto Umberto Guidato.

In un clima di reciproca cordialità e serenità, a seguito dello stato di agitazione sindacale da noi proclamato, nella giornata di ieri 18 settembre si è svolto l’incontro tra il prefetto di Brindisi ed una delegazione di tutte le organizzazioni sindacali del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi

Durante l’incontro, è stata illustrata la critica e preoccupate situazione del parco automezzi strumenti indispensabile per garantire una adeguata sicurezza sia agli operatori del soccorso che alla comunità di riferimento, automezzi vecchi ed ormai non più in grado di garantire gli standards ottimali per una corretta e sicura guida in sicurezza non dotati di appropriate strumentazioni e tecnologie in grado di “aiutare” gli autisti. Mezzi che in media raggiungono oltre vent’anni di onorato servizio, e grazie all’abnegazione del personale che riescono ancora ad essere ai limiti dell’efficienza

È stato altresì sottolineata la poca attenzione da parte della politica per la nostra provincia che a tutt’oggi rimane isolata dal resto del territorio nazionale.

L’incontro si è concluso ringraziando il prefetto per aver condiviso la problematica rappresentata e per l’impegno preso di intervenire direttamente presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco affinché la questione “Brindisi” (perorare la causa è patrimonio di tutti i Vigili del Fuoco a prescindere delle sigle sindacali di appartenenza), assuma maggiore importanza nella programmazione del potenziamento dei mezzi Vvf nell’agenda dell’Amministrazione.