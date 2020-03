Teatri chiusi e cartelloni degli spettacoli congelati sino al 3 aprile

"È cambiato lo scenario e adesso siamo nel bel mezzo di uno spettacolo completamente diverso. Dobbiamo fermarci. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo decreto con ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale. I teatri di tutta Italia devono sospendere le attività fino al 3 aprile. La programmazione riprenderà regolarmente alla fine del periodo di prescrizione. Appena possibile diffonderemo maggiori informazioni e le nuove date delle programmazioni teatrali. Continuate a seguire la nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese/". Così stamani il Teatro pubblico pugliese ha rinviato a tempi migliori e più sicuri per la salute pubblica tutti gli spettacoli in cartellone. Sperando che dopo il 3 aprile gli scenari siano diversi e più sereni.