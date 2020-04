Cisl Fp Taranto e Brindisi: "Le Asl non trascurino l'attività sanitaria ordinaria"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Aldo Gemma e Giuseppe Lacorte, rispettivamente segretario generale e responsabile del settore sanità della Cisl Fp Taranto e Brindisi, con richiesta alle Asl di Taranto e Brindisi di non trascurare l'attività sanitaria ordinaria in tempo di pandemia, facendo attenzione al ridimensionamento di Unità operative. Gemma e Lacorte, pertanto, sollecitano i Direttori generali, i Direttori Sanitari ed i Direttori Amministrativi a produrre una “informativa urgente sulle strategie che essi intendono adottare e sui modelli organizzativi aziendali che saranno attivati rispetto all’ordinaria assistenza che, paradossalmente, in questa fase è divenuta straordinaria.”

"Pur riconoscendo lo sforzo organizzativo ed economico messo in campo finora dalle stesse due Asl per arginare l’emergenza pandemica siamo preoccupati che tutto ciò abbia allontanato l’attenzione da quei settori fondamentali della medicina di prevenzione ed assistenza, come da quelli di cura oncologici, cardiologici, delle malattie degenerative, di quelle metaboliche. L’evidenza scientifica spinge ad affermare che, nel frattempo, le patologie afferenti a queste due aree non si sono congelate, anzi il rischio è di ritrovarsele più avanti ulteriormente aggravate, proprio per aver posto in secondo piano l’attività preventiva e/o curativa.

L’iniziativa Cisl Fp intende essere uno stimolo a guardare oltre l’orizzonte, perché non si può perdere di vista l’aspetto universalistico della sanità che non può essere ricondotta ad un unico problema. Allo stesso modo non si può trascurare l’atavico problema delle liste di attesa, una realtà che già prima delle attuali restrizioni presentava tempi pressoché biblici.

