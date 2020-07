Relax in Valle d'Itria per Aurora Ramazzotti ospite di Anna Dello Russo

CISTERNINO - Qualche giorno di relax ma, anche, di lavoro tra i trulli e la campagna della Valle d'Itria per Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ospite della giornalista e fashion editor tra le più note di sempre, Anna Dello Russo. Aurora, infatti, è impegnata dal 29 giugno scorso, come inviata, per Tv8 il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, girando l'Italia da nord a sud per raccontare storie legate a personaggi famosi.

Proprio ieri, martedì 7 luglio, Villa Villa Colle, l’abitazione estiva formata da ben nove trulli nella campagna di Cisternino dove la Dello Russo ama accogliere i suoi amici (dal vero) e milioni di followers (sul suo profilo Instagram) è stato lo scenario per la diretta alle ore 10 nel programma "Ogni mattina" dove si è parlato, ovviamente, di alta moda. Tutto postato rigorosamente sul profilo Instangram.