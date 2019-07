Ordine Avvocati Brindisi: Claudio Consales eletto presidente

BRINDISI - A pochi giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi si è tenuta la prima riunione del Consiglio composto dai 15 avvocati che guideranno l'avvocatura brindisina nel quadriennio 2019-2022.

Si è proceduto quindi, in data odierna, alla nomina delle cariche previste dall'articolo 28, co. 9, della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e sono stati così eletti gli avvocati Claudio Consales come presidente, Cosimo Lodeserto vicepresidente, Elisa Minerva segretaria e Stefano Morgese tesoriere.

A proposito di quest'ultima nomina, la sezione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di Brindisi "apprende con soddisfazione la elezione dell’avvocato Stefano Morgese, già consigliere nazionale Aiga e componente del direttivo di Brindisi, all’incarico di tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brindisi. Nel prendere atto dell’attestazione di stima e considerazione cosi riconosciutagli, formula allo stesso vive congratulazioni augurando buon lavoro".