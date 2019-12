“Puglia Loves Family”: Cna e Albergatori di Carovigno presentano il marchio

Si terrà mercoledì 11 dicembre, alle ore 17,30, presso Masseria Caselli di Carovigno, il Seminario che presenterà ufficialmente il marchio di qualità “Puglia Loves Family”, distintivo della Puglia quale territorio amico delle Famiglie, promosso dalla Regione Puglia. L’evento è organizzato dal Cna di Brindisi in collaborazione con il Consorzio Albergatori di Carovigno ed è aperto a tutte le strutture ricettive ed attività che vogliono strutturarsi per il segmento “family”.

Il programma del Seminario prevede, in apertura, i saluti istituzionali di Franco Gentile, Presidente provinciale Cna Brindisi ed Enzo Di Roma, Presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno. Seguirà la relazione di Tiziana Corti, Funzionaria dell’assessorato al Welfare della Regione Puglia e referente “Puglia Loves Family” che esporrà le motivazioni e gli obiettivi per gli imprenditori che intendono avvalersi di tale marchio.

Il lavori del seminario, coordinati da Sonia Rubini, Direttore provinciale Cna Brindisi, proseguiranno con le domande sui disciplinari e le procedure per la certificazione delle varie aree (ricettivo, ristorazione, balneazione) e la possibilità, per gli imprenditori, di prendere visione e valutare direttamente il proprio disciplinare di settore.

“La Puglia ambisce a determinare un cambiamento culturale che basa le proprie radici sull’integrazione delle politiche verso l’obiettivo del “benessere delle persone” e del modo di fare impresa – dichiara Franco Gentile, Presidente Provinciale CNA Brindisi. Il progetto di una Puglia amica delle famiglie può contribuire a rendere la nostra regione un territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e le persone che interagiscono con esse, e a connettere le politiche sociali con le politiche di sviluppo, in un processo di integrazione di competenze, capacità, esperienze. “Puglia Loves Family” è il marchio di attenzione e qualità promosso da Regione Puglia per identificare il network delle organizzazioni amiche delle famiglie. Il marchio, registrato presso la Camera di Commercio di Bari in data 18/01/2017, è garanzia di servizi e standard rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari”.

“Tra i requisiti essenziali per la scelta della vacanza da parte delle famiglie con bambini e ragazzi vi sono relax, sicurezza e qualità – afferma, infine, Enzo di Roma, Presidente del Consorzio Albergatori Carovigno – e la Puglia, insieme alla Sicilia e Sardegna, viene preferita per le vacanze lunghe da parte delle famiglie nel periodo estivo. Per questo assume un ruolo strategico il marchio “Puglia Loves Family”, per quelle imprese del turismo in linea con gli standard minimi fissati nei singoli settori dalla Regione Puglia. L’obiettivo è quello di promuovere un territorio ‘family friendly’ cioè amico delle famiglie, nel quale vi siano una serie di strutture che, entrando a far parte del network regionale Puglia Loves Family, siano in grado di offrire servizi dedicati”.