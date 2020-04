"Cobra non è", in uscita il primo film del regista sampietrano Mauro Russo

SAN PIETRO VERNOTICO – Si chiama “Cobra non è” il primo film del regista sampietrano Mauro Russo, 39 anni, già autore di centinaia di videoclip musicali. Prodotto e distribuito da “Giallo Limone Movie Srl” e “102 Distribution”, in collaborazione con Rai Cinema, uscirà il 30 aprile su Amazon Prime.

Un sogno che si realizza per un artista che non ha mai voltato le spalle al suo territorio, il Sud, rendendolo spesso protagonista, con i suoi colori e panorami, delle sue produzioni. Portano la sua firma clip di numerosi artisti che spesso Russo ha portato proprio a San Pietro Vernotico come Fedez, Nina Zilli, Tonino Carotone, Rovazzi, e tanti altri, facendo impazzire i fan. Anche “Cobra non è” è stato girato prevalentemente nel Salento.

Cast

Il cast artistico è composto da: Gianluca Di Gennaro, Denise Capezza, Federico Rosati, Nicola Nocella, Daniel Terranegra, Teodoro Giambianco, Hroun Fall, Alessandra Alfieri, Gigi Savoia, Roberto Zibetti, Matteo Baiardi. Tra le collaborazioni Elisa, Max Pezzali, Clementino, Tonino Carotone, Il Pancio, Enzuccio. Alcuni con veri e propri ruoli: Elisa e Max sono due motociclisti mentre Clementino fa il poliziotto.

Trama

Si tratta di una “Crime comedy con elementi pulp, che si sviluppa in una notte e racconta di Cobra e Sonny, rapper e manager cresciuti nel degrado di chissà quale periferia, che hanno trovato negli anni il loro riscatto attraverso la musica. Per risollevarsi da un imminente fallimento, dopo anni di successo, Sonny, all’insaputa del suo assistito, ottiene un appuntamento con un’importante casa discografica e riesce a convincere il capo della major di una fantomatica collaborazione di Cobra con uno dei Dj producer più richiesti: Lazy B. Questo, contattato dal manager, accetta di entrare in sala di registrazione, ma all’ultimo momento, dopo un incontro per definire il tutto, cambia idea, aumentando la propria richiesta economica. Cobra scopre che Sonny ha già contattato un vecchio amico d’infanzia, l’unico disposto a concedergli un prestito: l’Americano, divenuto ormai un criminale. Dopo le varie rimostranze del rapper, che ormai è a un bivio della propria vita, i due giungono nella villa dell’Americano. L’uomo accorda il prestito ai due, ma in cambio chiede un favore: consegnare una valigetta a un uomo. Dal momento in cui la valigetta è nelle mani di Cobra e Sonny, i due affronteranno una serie di peripezie, fatte di equivoci caratterizzati da eccentrici personaggi e un passato mai dimenticato, che tornerà in maniera inaspettata, nella vita del rapper”. Si legge nella scheda tecnica.

Mauro Russo

“Mauro Russo, dopo l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, si dedica da subito alla realizzazione di videoclip musicali per Sony e Universal, diventando un punto di riferimento nella scena italiana, grazie al suo stile d’impatto ed una fotografia surreale, adottando uno stile filmico e traendo ispirazione dai b-movies”.

“Ha realizzato più di 300 videoclip nazionali e internazionali, piazzandosi nelle classiche italiane con i videoclip più visualizzati nella storia di YouTube Italia (romabangkok 255 mil.) Alcuni dei nomi con cui ha collaborato Anastacia, Alborosie, Cnco, Protoje, Fedez, Giorgia, Rovazzi, Elisa, Giusy Ferreri, baby k, Salmo, Nitro, MadMan, Gemitaiz, Noyz Narcos, J. Ax,Marracash, club dogo, NOemi, Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, il Volo, B. Antonacci, Ana Mena, Mengoni, Fred De Palma, Riki, Nina Zilli, A. Amoroso, Boom Da Bash ecc.ecc.

“Per il suo esordio nella regia di un lungometraggio, Cobra non è, crea un connubio tra il suo stile crudo e la scena musicale rap ma senza mai entrarci dentro. La musica è solo un piccolo rumore di contorno che non viene mai citata perché alla fine è la fama a rovinare sempre tutto”.

Non resta che aspettare il 30 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni BrindisiReport Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BrindisiReport ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery