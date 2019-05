Silvia Flores "Nell'Azzurro", con i Sud Sound System

BRINDISI - E’ uscito da qualche giorno il secondo singolo della cantante brindisina, Silvia Flores, in una entusiasmante collaborazione con i Sud Sound System. Si tratta di “Nell’Azzurro”, scritto dalla band pugliese, arrangiato e musicato dal sassofonista Luca Manno.

E’ un brano fresco, frizzante, prettamente estivo, che racchiude un’alchimia di sonorità pop e reggae per descrivere una tipica giornata in spiaggia, con splendidi tramonti, balli, amicizie, nuovi amori e tanto divertimento, immersi nelle bellezze della natura come un bosco immenso o nel mare dove ci si immerge per esplorare e perdersi nei suoi meravigliosi abissi.

Il singolo, prodotto da Trb Rec di Andrea Tognassi, è accompagnato dal videoclip girato in uno dei più noti e frequentati lidi del litorale salentino, “Le Dune Beach”.