Il colonnello Carrara visita la locale sezione Associazione nazionale carabinieri

BRINDISI - Sabato scorso, 7 dicembre il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Vittorio Carrara, ha visitato la Sezione di Brindisi dell’Associazione nazionale carabinieri. L’Ufficiale, accolto da una numerosa rappresentanza dell’Arma in congedo delle Sezioni di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni ed Ostuni, ha voluto conoscere l’associazione stessa e le sue innumerevoli attività, anche sociali, svolte in questo territorio.

Nella circostanza si é colta l’occasione dello scambio di auguri per le imminenti festività natalizie e di fine anno. L’Ispettore regionale tenente Salvatore Costa ed il coordinatore provinciale maresciallo Piero Benegiamo, a nome dei consigli direttivi, soci, benemerite e volontari di tutte le sezioni della provincia, hanno pertanto voluto ringraziare il colonnello Carrara per la visita ricevuta, assicurandogli da parte dell’associazione la prosecuzione di ogni piena disponibilità e collaborazione verso l’Arma in servizio.