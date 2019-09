Il sindaco saluta il comandante De Magistris: "Un onore lavorare con lui"

BRINDISI - Questa mattina il sindaco Riccardo Rossi ha salutato il colonnello Giuseppe De Magistris che lascia il Comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi per un importante incarico a Vicenza.

“È stato un onore collaborare con Giuseppe De Magistris - racconta il sindaco Riccardo Rossi -; un comandante che a Brindisi ha saputo affiancare al rigore tipico del corpo dei carabinieri, il cuore di un uomo che ama la città in cui ha scelto di vivere persino cambiando la propria residenza. Alla soddisfazione e all’orgoglio per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire, si affianca il dispiacere per aver condiviso un tratto troppo breve di questa esperienza".

"Sono certo che con il suo successore potremo instaurare il medesimo rapporto di collaborazione e lealtà per il bene della città”.