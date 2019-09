Torre Santa Susanna: il comandante Campo cittadino onorario di Irsina

TORRE SANTA SUSANNA – Il comandante della stazione carabinieri di Torre Santa Susanna, Angelo Campo, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dell’amministrazione comunale di Irsina, in provincia di Matera, dove ha prestato servizio per quasi un ventennio. La cerimonia è avvenuta in occasione della festa patronale di Irsina. Da quattro anni il luogotenente Campo, originario di Carosino (Taranto), comanda la stazione dell’Arma di Torre Santa Susanna.