Donati altri due sanificatori professionali per ambulanze all'Asl Brindisi

BRINDISI - Questa mattina (martedì 9 giugno), presso i locali della Asl di Brindisi, alla presenza del direttore generale, Giuseppe Pasqualone, una rappresentanza cittadina del Comitato Covid 19 "San Vito dei Normanni città solidale" ha consegnato gli altri due sanificatori professionali alle strutture sanitarie della provincia. Uno è stato ricevuto dal dottor Antonio Valente, direttore medico vicario dell'ospedale di Ostuni, l'altro dal dottor Nicola Carlucci, direttore medico vicario del 118 Brindisi.

Due strutture sanitarie impegnate in prima linea in questo periodo dell'emergenza covid. Parole di ringraziamento da parte di Giuseppe Pasqualone nei confronti del comitato organizzativo ma soprattutto verso tutta la comunità di San Vito dei Normanni. Questa donazione, che si aggiunge a quella già realizzata a favore del Perrino di Brindisi, vuole essere l'occasione per evidenziare come, l'impegno coeso di tutta la società civile, possa contribuire alla crescita sociale e culturale del nostro territorio.

