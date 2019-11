Commissione elettorale di Brindisi e sottocommissioni: avviso pubblico

BRINDISI - Avviso pubblico per la designazione dei componenti effettivi e supplenti nella Commissione elettorale di Brindisi e Sottocommissioni elettorali circondariali di Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni e San Pietro Vernotico. Periodo 2019-2021.

La Provincia di Brindisi rende noto che è attivata, con la pubblicazione dell’avviso in data 21.11.2019, la procedura per l’acquisizione di istanze concernenti la designazione di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti in seno alla Commissione elettorale Circondariale di Brindisi e di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti nelle Sottocommissioni Elettorali di Fasano (comprendente i Comuni di Ceglie Messapica, Cisternino e Fasano), di Francavilla Fontana (comprendente i Comuni di Francavilla Fontana, Oria, Villa Castelli), di Mesagne (comprendente i Comuni di Latiano, Mesagne, S. Michele S.no e Torre S. Susanna), di Ostuni (comprendente i Comuni di Carovigno, Ostuni, S.Vito dei Normanni), e di San Pietro Vernotico (comprendente i Comuni di Cellino San Marco, Erchie, San Donaci, San Pancrazio Salentino, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo).

Possono essere designati tutti i cittadini e cittadine di uno degli Stati dell 'Ue che siano elettori in uno dei Comuni della Commissione o Sottocommissione estraneo all'amministrazione dei Comuni medesimi, che siano in possesso del titolo di studio della scuola media di primo grado o di essere stati già componenti di Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali per almeno un biennio, che non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio, che non abbiano motivi di incompatibilità e ineleggibilità, ai sensi degli artt. 60 e 63 del T.U. 267/2000 e che non abbiano avuto condanne penali o dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e procedure concorsuali fallimentari in atto.

La domanda di candidatura per una delle predette designazioni, dovrà essere indirizzata alla Segreteria Generale della Provincia di Brindisi, (Via A De Leo, 3 - 72100 Brindisi) e dovrà pervenire alla Provincia di Brindisi, con termine perentorio,entro e non oltre il 21 dicembre 2019 per mezzo del servizio postale, pubblico o privato (raccomandata Ar) all’indirizzo Provincia di Brindisi - Via A De Leo n. 3, o per mezzo di Pec, alla casella di posta elettronica certificata provincia@pec.provincia.brindisi.it. o per presentazione diretta presso Posta in arrivo purchè in busta chiusa ed esclusivamente negli orari di apertura della Provincia.

Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema riportato sul sito www.provincia.brindisi.it, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R., n. 445/2000: a) dati anagrafici completi e residenza; b) titolo di studio.

La designazione dei Componenti è di competenza del Consiglio Provinciale, mediante votazione da effettuarsi distintamente per ciascuna Sottocommissione e per la Commissione Elettorale di Brindisi. La successiva nomina è di competenza del Presidente della Corte di Appello di Lecce. L'incarico è a titolo gratuito. Per ulterori informazioni consultare l’avviso pubblico sul sito www.provincia.brindisi.it.