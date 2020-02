In comodato al Circolo della Vela un locale alla Casa del Turista

BRINDISI – Con la formula del comodato d’uso, non gratuito, il Comune di Brindisi concede al Circolo della Vela una parte dei locali di proprietà della civica amministrazione, posti al primo piano della Casa del Turista, già utilizzati per brevi periodi negli ultimi anni per le attività di segreteria, collaterali e organizzative della Regata Internazionale Brindisi-Corfù.

Il comodato avrà scadenza annuale con possibilità di rinnovo. Al Circolo della Vela toccheranno le buone pratiche di gestione dei locali e l’ordinaria manutenzione degli stessi, mentre il Comune si riserva di utilizzare quando necessario le parti disponibili per incontri e riunioni, nonché il libero accesso di suo personale tecnico.

La Casa del Turista, sul lungomare Regina Margherita, ospita già la sede locale di Puglia Promozione, quella della Società di Storia patria per la Puglia, il Fai di Brindisi, gli Amici dei Musei e la Biblioteca di Comunità Hdl. Il Circolo della Vela potrà utilizzare la parte dell’immobile ricevuto in comodato solo per la Regata Internazionale Brindisi-Corfù ed eventi collaterali, attività connesse alla cultura del mare e della navigazione, attività di carattere promozionale e turistico.

Mantenendo la propria base nautica al Marina di Brindisi, il Circolo della Vela finalmente potrà avere grazie al concordato d’uso una sede in città, sul porto e potrà organizzare appuntamenti di contenuto culturale e sportivo per i soci ed i cittadini, eliminando l’handicap della distanza dal centro urbano.

Inutile ricordare che negli anni il CV Brindisi ha portato in città non solo la regata internazionale di giugno, ma anche un Campionato mondiale di Vela d’altura e vari eventi di carattere europeo e nazionale nel settore del match-race, con un importante ritorno di immagine per il territorio.