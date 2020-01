Completato il restauro della tela che ritrae San Giovanni Bosco

BRINDISI - Dopo un accurato restauro, torna alla sua originaria bellezza il quadro che ritrae il santo dei giovani, San Giovanni Bosco, fondatore della Congregazione Salesiana. La tela, posta su uno degli altari della parrocchia Sacro Cuore di Brindisi, è stata svelata ieri, venerdì 24 gennaio, nel corso della Santa Messa delle 18, celebrata dal direttore-parroco della Casa Salesiana di Brindisi, don Ercole Stefano Cinelli, Sdb

Il 24 gennaio è una ricorrenza molto speciale per la Famiglia Salesiana in quanto si festeggia San Francesco di Sales, patrono e titolare della Congregazione Salesiana. Il vescovo e dottore della Chiesa, patrono anche dei giornalisti, convertì con la sua sapienza, bontà e mitezza, tanti cuori all’amore per il Signore. Alla sua spiritualità attinse Don Bosco, che volle mettere sotto la protezione del santo vescovo francese tutta la propria opera.

La tela che ritrae San Giovanni Bosco circondato da giovani ricorda, come ha evidenziato don Ercole Cinelli prima del rito di benedizione, il grande amore che Don Bosco ebbe per loro. La bellissima tela è stata restaurata grazie alla generosità di tutta la parrocchia e della Famiglia Salesiana, in modo particolare dei Salesiani Cooperatori, che si sono presi carico di questa iniziativa. Dopo la benedizione, alla presenza di tanti parrocchiani, il quadro è stato quindi esposto nuovamente alla pubblica venerazione.

Al termine della celebrazione eucaristica, nel teatro “Don Bosco” è stata presentata la Strenna 2020 del Rettor Maggiore don Angel Fernandez Artime, Sdb. dal tema “Buoni cristiani e onesti cittadini”. L’incontro, iniziato con il video della Strenna, è stato aperto dai saluti di don Ercole Cinelli e moderato da un ex allievo di don Bosco, Giuseppe Bevilacqua. Hanno relazionato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi, Isabella Lettori, che si è soffermata su alcuni punti della Strenna del Rettor Maggiore come quello dell’educare i giovani nella Cittadinanza e nell’impegno sociale, nell’impegno e nel servizio politico, nella onestà e il tenersi liberi dalla corruzione, e don Nino Lanzillotto, cappellano delle carceri di Brindisi, che ha parlato del carcere ai tempi di don Bosco e ai giorni nostri. Dopo le conclusioni del parroco è seguito il sorteggio dei premi della lotteria organizzata dai Salesiani Cooperatori di Brindisi per il restauro del quadro di Don Bosco.

Per la prossima Solennità di San Giovanni Bosco, che ricorre il 31 gennaio, i Salesiani di Brindisi hanno organizzato un ricco programma che prevede i seguenti momenti di preghiera, giochi, sport e spettacolo.

Domenica 26 gennaio: ore 10 Santa Messa. A seguire Scuola di Animazione e pranzo con gli animatori; 28-29-30 gennaio: Triduo di preparazione alla festa durante la Santa Messa delle 18 predicato da don Andrea Gianpietro, segretario del Vescovo. Martedì 28 Gennaio: in teatro, alle 19.30, Salesians’ Got Talent. Giovani talenti sul palco.

Mercoledì 29 gennaio: in oratorio, alle 17, #SportInFesta. Benedizione delle magliette e tornei organizzati dall’Asd Appia don Bosco; Giovedì 30 gennaio: in chiesa, alle 19.30, veglia di preghiera a Don Bosco. Sono invitati tutti i giovani della diocesi. Venerdì 31 gennaio: Solennità di San Giovanni Bosco. Sante messe: ore 7 e 8.15. Solenne Pontificale ore 18.30 presieduto da sua eccellenza monsignor Domenico Caliandro. A seguire, in cortile, Sagra e FestInsieme. Domenica 2 febbraio: don Bosco Day. Ore 10 Santa Messa. A seguire giochi in cortile e animazione per le famiglie con pranzo insieme.

